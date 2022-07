OMV hat Gewinn und Umsatz mehr als verdoppelt

Wie das Unternehmen am Donnerstag in der Früh mitteilte, stieg das operative Ergebnis, also der Gewinn, vor Sondereffekten von 2,169 Milliarden auf 5,558 Milliarden Euro, der den Aktionären zuzurechnende Periodenüberschuss wurde um 95 Prozent auf 2,493 Milliarden Euro gesteigert. Das Ergebnis je Aktie wurde im ersten Halbjahr von 3,90 auf 7,63 Euro ebenfalls verdoppelt.