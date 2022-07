Nach der Teuerung kommt die Wirtschaftsflaute

Höhepunkt bei Teuerung bald erreicht?

Doch für den Fall, dass es „über den Winter nicht genug Gas gibt“, hatte WIFO-Chef Gabriel Felbermayr für 2022 kürzlich bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin sogar eine doppelt so hohe Inflationsrate als Möglichkeit in Aussicht gestellt. In diesem Ernstfall drohe dann letztlich auch eine Rezession.