Kogler hält an CO2-Steuer ab Oktober fest

„Das Gesetz ist da und ich gehe davon aus, dass es in Kraft tritt“, betont er in einem Interview mit dem TV-Sender Puls 4, das am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Immerhin wäre es schade für die Menschen, wenn der Klimabonus - diesmal einheitlich 250 Euro plus 250 Euro Inflationsabgeltung - nicht ausbezahlt würde. Denn: „Würden wir auf die CO₂-Bepreisung verzichten, würde es auch keinen Klimabonus geben.“