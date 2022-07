Gericht erspart Spears traumatisierende Befragung

In dem Rechtsstreit zwischen Britney Spears (40) und ihrem Vater Jamie (70) hat der Popstar vor Gericht einen weiteren Sieg errungen. US-Richterin Brenda Penny kam am Mittwoch dem Antrag der Sängerin nach, sich keiner Befragung durch ihren Vater und dessen Anwälte stellen zu müssen. Rechtsbeistand Mathew Rosengart hatte bei der Anhörung in Los Angeles geltend gemacht, dass eine derartige Befragung für die Sängerin traumatisierend sein könne, berichtete das Portal „TMZ.com“.