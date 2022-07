Spears plant Sensations-Comeback mit Musik-Legende

„Tiny Dancer“ wurde von Sir Elton und seinem Partner Bernie Taupin geschrieben und landete 1971 zuerst auf dem Album „Madman Across the Water“. 1972 brachte John den Song noch einmal als Single heraus. Das Fachmagazin „Rolling Stone“ führt den Hit an Position 47 in der Rangliste der „500 besten Songs aller Zeiten“.