Feuerinferno auf Autobahn am Heimweg vom Gardasee

Schockmoment für ein deutsches Urlauberpaar am Sonntagabend in Tirol: Während der Heimreise vom Gardasee ging dessen VW-Bus auf der A12 (Inntalautobahn) bei Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) plötzlich in Flammen auf. Versuche, den Brand selbst zu löschen, scheiterten.