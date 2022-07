Getreideexporte: Offenbar Einigung mit Russland

Fast 25 Millionen Tonnen Getreide blockiert

UN-Generalsekretär Guterres wird bereits am Donnerstagabend in Istanbul erwartet. Er hatte in der Region Urlaub gemacht und sich bereit erklärt, bei der Unterzeichnung eines solchen Abkommens anwesend zu sein. Nach Angaben von Diplomaten hätte das Abkommen bereits am Mittwoch unterzeichnet werden sollen, was dann aber verschoben wurde.