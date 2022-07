Aus für Quarantäne „mit Sicherheit das Falsche“

Statt der Absonderung soll es laut Verordnungsentwurf, aus dem „Heute“ zitiert, künftig nur eine Verkehrsbeschränkung gelten. Man darf Corona-krank zum Arbeitsplatz, in die Gastro oder auf den Sportplatz, aber nur mit Maske. Weiterhin davon ausgenommen sollen vulnerable Bereiche bleiben, also Spitäler, Pflegeheime, Kindergärten oder Volksschulen. Hintergrund ist der eklatante Personalmangel in vielen Bereichen aufgrund der Corona-Ausfälle. „Sogar infizierte und kranke Menschen“ sollen so wieder in die Arbeit geschickt werden, beanstandet SPÖ-Politiker Deutsch in einer Aussendung.