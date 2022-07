Rauch: „Lassen Sie uns bitte in Ruhe arbeiten“

Immer weniger Menschen halten sich an die gültigen Corona-Regeln und verzichten oftmals auch auf eine Testung, um einer möglichen Absonderung zu entgehen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sieht offenbar in absehbarer Zeit keinen Handlungsbedarf, an den geltenden Maßnahmen etwas zu ändern. Er wolle vorerst „in Ruhe“ den bereits angekündigten Variantenplan für den Herbst ausarbeiten.