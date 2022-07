Hacker über Quarantäne-Aus: „Es ist viel zu früh“

Angesteckte möglichst rasch isolieren

„Deswegen ist seit Jahrhunderten klar: die, die angesteckt sind, sind möglichst rasch zu isolieren“, so Hacker. Für ihn sei nicht klar, wieso Rauch diese Debatte jetzt führe: Die WHO spreche immer noch von einer weltweiten Gesundheitskrise, doch „wir in unserem kleinen Land beschließen jetzt per Gesetz das Ende der Coronapandemie.“ Für ihn sei das das Gegenteil, was Österreich aktuell brauche: „Wir brauchen Klarheit und wir brauchen Mut.“