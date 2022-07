Industrie drängt jetzt auf Fracking-Gas aus NÖ

Obwohl die OMV abgewunken hat, liebäugelt die Industriellenvereinigung (IV) mit dem umstrittenen Fracking-Gas (auch als Schiefergas bezeichnet) im Weinviertel in Niederösterreich und verlangt eine Machbarkeitsstudie. „Uns ist bewusst, dass das ein politisch sensibles Thema ist, aber was wir zumindest erwarten, dass es mit Ernsthaftigkeit geprüft wird“, sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer am Donnerstag.