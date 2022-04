Preisexplosion: Söder will Fracking zulassen

Bürgerinitiativen, Demos und ein Dokumentarfilm brachten das Schiefergas allerdings bald in Verruf. Was mit Fracking in den USA angerichtet wurde, ist eindrucksvoll im Film „Gasland“ von Josh Fox (Video oben) zu sehen. Dazu kommen, so kritisieren Umweltschützer weltweit, der enorme Flächen- und Wasserverbrauch sowie die im Zuge des Bohrprozesses stattfindende unkontrollierte Freisetzung des Treibhausgases Methan als umwelt- und klimaschädliche Nebeneffekte.