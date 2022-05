Schramböck spricht sich für Fracking in Europa aus

Umgehende Kritik kam zudem von der FPÖ: Umweltschädliches Fracking habe in Österreich „keinen Platz“, erklärte Umweltsprecher Walter Rauch in einer Aussendung. Er sieht in der Frage auch den grünen Koalitionspartner gefordert: „Umweltministerin Leonore Gewessler dürfte angesichts ihres ,radikalen Umwelttrips‘ wohl wenig von dieser Methode halten“, so Rauch.