Untersuchungen bestätigen Verdacht auf Raubtier

Die Meldungen über gerissene Schafe in Tirol reißen nicht ab. Nach den Meldungen der vergangenen Tage in Kaunertal (Bezirk Landeck) und Lavant (Bezirk Lienz) gibt es nun weitere tote Tiere in diesen Gemeinden zu beklagen. Amtstierärztliche Begutachtungen deuten auf einen Wolf als Übeltäter hin.