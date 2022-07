Elf Schafe in Osttirol gerissen, 25 Tiere vermisst

Bär in Thiersee bestätigt

Neuigkeiten gibt es auch hinsichtlich der drei Schafsrissen Ende Juni auf einer Alm in Thiersee (Bezirk Kufstein). „Die genetischen Untersuchungen bestätigten nun einen Bären“, so das Land weiter. Bereits Mitte Juni wurde im Gemeindegebiet von Langkampfen (ebenfalls Bezirk Kufstein) ein Bär von einer Wildkamera fotografiert und anhand eines Schafsrisses genetisch bestätigt. Seit dem Rissereignis in Thiersee seien der Behörde aus diesem Gebiet keine Beobachtungen und Schäden mehr gemeldet worden.