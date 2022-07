Jahre nach HCB-Skandal: Wieder Umweltgift-Alarm

Gift in Wasser, Pflanzen und Kuhmilch

Acht Jahre ist es her, dass das Görtschitztal und vor allem seine Bewohner einer unglaublichen Belastung ausgesetzt gewesen sind; Giftstoffe waren in die Luft, ins Wasser, in die Pflanzen, ja sogar bis in die Kuhmilch gelangt. Umfassende Sanierungen waren die Folge, und seither wird dichter und schärfer kontrolliert; so auch die Belastung von Fischen in den Fließgewässern Görtschitz, Gurk und Drau.