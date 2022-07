Jetzt Behördenwarnung vor Kopfsprung in Badesee

Neusiedler See besonders seicht

Auch hierzulande setzt die Hitze und die damit einhergehende Wasserknappheit bzw. Verdunstung den Pegelständen in den Badeseen zu. Etwa der Neusiedler See im Burgenland. Dieser ist aktuell so seicht wie schon lange nicht mehr. 115 Meter liegt der Wasserstand aktuell über Adria - und damit nur noch vier Zentimeter über dem historischen Tiefstwert aus dem Jahr 2003. Das höchst sensible Ökosystem soll nun langfristig abgesichert werden. Als erste Maßnahme entfernen Arbeiter in der Ruster Bucht überschüssigen Schlamm.