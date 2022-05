Köpfler in Neusiedler See endet für Schüler fatal

Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung

Der Wasserstand beträgt in diesem Bereich nur etwa 80 bis 90 Zentimeter. Nachdem ihn die Klassenkameraden aus dem See geborgen hatten, wurde der 17-Jährige zum Steg gebracht und erstversorgt. Im Anschluss wurde er mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung per Hubschrauber ins Spital geflogen.