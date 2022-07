Freistadt Rust startet Rettung des Neusiedler Sees

Unaufhaltsam schreitet die Verlandung des Neusiedler Sees voran. Immer mehr Schlamm häuft sich an. „55 Millionen Kubikmeter liegen insgesamt für die Entnahme bereit“, rechnen Experten vor. Auch der Wildwuchs ufert aus. Von fast 320 Quadratkilometer Seeoberfläche sind bereits 180 Quadratkilometer mit Schilf bedeckt, also gut die Hälfte. Darüber hinaus setzen Trockenheit und geringer Niederschlag dem See ganz besonders zu, der Wasserpegel sinkt dramatisch.