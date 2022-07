Neusiedler See: So seicht wie schon lange nicht

Die anhaltende Hitze mit der einhergehenden starken Verdunstung und auch der Wind haben enorme Auswirkungen auf den See. Erst am Wochenende hatte starker Sturm, wie berichtet, für erschreckende Bilder vom Neusiedler See gesorgt. Die Bucht in Breitenbrunn war nahezu trockengelegt, Boote saßen am Grund auf. Ein zwar nur kurzfristiges Bild, das Wasser kehrte mit Nachlassen des Sturms wieder zurück, dennoch: Der Wasserstand bereitet große Sorge.