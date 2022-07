„Einige Pflanzen und Tiere in Tirol schon bedroht“

So sind laut Dominik Linhard unter den Pflanzen der Enzian, das Alpen-Aurikel – auch besser bekannt als Platenigel – oder der Moos-Steinbrech schon jetzt bedroht. „Die Enzianarten der Alpen, wie etwa der Clusius-Enzian, werden in Zukunft noch deutlich seltener oder regional ganz verschwinden“, weiß der Experte. Wie schnell das gehen wird, weiß freilich niemand. In der Tierwelt nennt Martin Windenberg das Schneehuhn als Beispiel, das zwar noch weit verbreitet ist, aber immer mehr an Lebensraum verliert. „Es wird immer weniger geben. Die Art könnte in 50 Jahren ganz verschwunden sein“, warnt der Aktivist.