TikTok-Challenge kommt nun in Wels vor Gericht

Mitschüler litten still

Aufgeflogen waren die Gewaltspiele im Klassenzimmer am 4. April. Ein Opfer hatte sich einer Lehrerin anvertraut, die Pädagogin verständigte die Eltern. Die Übergriffe sollen in den Pausen, aber einmal auch während des Kochunterrichts passiert sein. Es soll mehrere Opfer geben. Ein Vater damals zur „Krone“: „Mein Sohn hat sich im vergangenen halben Jahr stark verändert, die Noten wurden schlechter.“ In der Mittelschule bemühte man sich, mit den Kindern das Geschehene sensibel aufzuarbeiten.