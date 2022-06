Übergriffe in der Klasse: 2 Buben zwangsversetzt

Fast zwei Monate lang waren jene 13- und 14-jährigen Buben, die an einer Mittelschule in Grieskirchen beim Nachahmen einer TikTok-Herausforderung Mitschülerinnen und Mitschüler auch unsittlich berührt haben sollen, nicht mehr in ihrer angestammten Klasse. Und kommen jetzt auch nicht mehr zurück, wie die Bildungsdirektion OÖ auf „Krone“-Anfrage bestätigt: