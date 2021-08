Ärzte warnen vor gefährlicher TikTok-Challenge

Erst schwankt der Turm aus Milchkisten, dann bricht er zusammen: Auf TikTok posten derzeit zahlreiche Nutzer Videos, in denen sie auf einer Pyramide aus Plastikmilchkisten balancieren. „MilkCrateChallenge“ lautet der englische Name der Mutprobe, die sich nach Angaben der „Washington Post“ seit Anfang August vor allem in den USA verbreitet. Nun warnen Ärzte davor, die Kurzvideos nachzuahmen.