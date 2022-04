Schüler wurden Opfer von krankem Gewaltspiel

„Eine Lehrerin rief uns an, weil sich unser Sohn ihr anvertraut hatte. Daheim schämte er sich, etwas zu erzählen“, berichtet der Vater eines Opfers, das inzwischen nicht mehr an der Schule ist, von den Vorfällen, die am 4. April bekannt wurden. Dabei sollen drei Burschen, zwei 13 Jahre alt, einer 14 Jahre, andere Mitschüler malträtiert haben, indem sie ihnen Finger oder Gegenstände anal eingeführt hätten.