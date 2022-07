Diesen Sommer nur Urlaub auf Balkonien leistbar

Was halten die Mieter davon?

Bei all dem Eigenlob der Stadt für die Aktion - was halten eigentlich die Gemeindebaubewohner davon? Immerhin gibt es in etlichen Häusern große Probleme, wie Lärm, Schmutz und dringend benötigte Sanierungen. Da ist das Schachturnier eher nebensächlich.