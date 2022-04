Jugendbanden terrorisieren Wiener Gemeindebau

Ruhig und beschaulich gestaltete sich das Leben früher noch in einem Gemeindebau am Donaustädter Rennbahnweg. Doch - so lauten die Beschwerden der Anrainer - seien diese Zeiten längst vorbei. Nun dominieren hingegen Banden an Jugendlichen die Gegend, zu der auch unter anderem ein Kindergarten, eine Volksschule und ein Spielplatz zählen.