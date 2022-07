Kinder aus syrischem Lager sind nicht von Maria G.

In den letzten Tagen kursierten Vermutungen darüber, ob es sich bei den kürzlich nach Österreich gebrachten Kindern um jene der nach Syrien gereisten Maria G. handeln könnte. Am Dienstag gab das Außenministerium diesbezüglich keine genaue Auskunft. Die Salzburgerin Maria G. konvertierte im Alter von 17 Jahren zum Islam und schloss sich daraufhin dem Islamischen Staat (IS) an. 2019 wurde per DNA-Test die österreichische Staatsbürgerschaft ihrer Kinder bestätigt.