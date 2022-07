Brückeneinsturz in Genua: 59 Personen vor Gericht

Autos stürzten 40 Meter in die Tiefe

Der Einsturz im August 2018 löste in ganz Italien Bestürzung aus. Das Unglück hatte sich bei strömendem Regen ereignet, während Familien auf dem Weg zum Sommerurlaub in Ligurien waren. „Ich habe einen Blitz in die Brücke einschlagen sehen - und dann brach das Viadukt in sich zusammen“, berichtete eine Augenzeugin. Fahrzeuge stürzten 40 Meter in die Tiefe und verkeilten sich in den Trümmern. Hunderte, die unter der Hochbrücke wohnten, wurden obdachlos. Die Reste des Bauwerks wurden abgerissen. Im August 2020 wurde eine neue, vom Stararchitekten Renzo Piano entworfene Brücke eingeweiht, die „Ponte San Giorgio“ heißt.