Brückendrama in Genua: Hausarrest für Ex-Manager

Auch noch zwei Jahre nach dem tödlichen Brückeneinsturz in der italienischen Stadt Genua hat das Drama Konsequenzen für Führungskräfte des Autobahnbetreibers. Die Polizei ging gegen sechs ehemalige und aktuelle Manager vor, drei von ihnen wurden unter Hausarrest gestellt, so die Finanzpolizei in der Hafenstadt in der Region Ligurien am Mittwoch. In drei Fällen seien andere juristische Einschränkungen verhängt worden, wozu etwa Tätigkeitsverbote gehören können.