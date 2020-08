Genua weihte Brücke ein: „Schöner Tag für Stadt“

Mit einer Schweigeminute zu Ehren der 43 Todesopfer, die am 14. August 2018 beim Einsturz der Morandi-Brücke in Genua ihr Leben verloren haben, ist am Montag der Neubau offiziell eröffnet worden. Politiker würdigten das Bauwerk als Signal für den Aufbruch des Landes, das von der Corona-Krise schwer gezeichnet ist. „Heute ist ein schöner Tag für unsere Stadt“, sagte der Bürgermeister von Genua, Marco Bucci. „Aus einer Wunde, die nach wie vor nur schwer heilt, erhebt sich das Symbol eines neuen Italiens“, schrieb Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte auf Facebook.