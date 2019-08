Ein Jahr danach: Genua gedenkt der Todesopfer

Messe am Unglücksort

Genuas Erzbischof Kardinal Angelo Bagnasco wird eine Messe am Ort der inzwischen abgerissenen Morandi-Brücke abhalten. Zum Zeitpunkt des Einsturzes sollen die Trauerglocken in allen Kirchen Genuas geläutet werden. Der neue Viadukt soll bis zum Frühjahr fertig sein. Der aus Genua stammende Stararchitekt Renzo Piano entwarf dafür den Plan.