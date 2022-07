Nächste Reisewelle rollt am Wochenende auf uns zu

Nach dem Osten endet am kommenden Freitag auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg die Schule. Außerdem beginnen in Teilen der Niederlande die Ferien. Das wird zu einem enormen Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Süden führen. Der ÖAMTC rechnet bereits am Freitagnachmittag mit viel Verkehr aus den Ballungszentren, die Hauptverkehrsrouten in West- und Südösterreich werden ab Samstagfrüh überlastet sein.