Kiews Drohnen beißen sich an Russen die Zähne aus

Seit mehr als vier Monaten wird in der Ukraine gekämpft - und nun scheint sich eine wichtige Waffe der ukrainischen Verteidiger abzunützen: Drohnen. Feierte Kiew mit Guerilla-Taktiken und Drohnenangriffen in den ersten Tagen des russischen Überfalls noch Erfolge gegen die Invasoren, spielen Drohnen in den nun auf den Osten des Landes konzentrierten Kampfhandlungen nur eine Nebenrolle. Die Angreifer haben dazugelernt …