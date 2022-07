Kopenhagen: Täter feuerte wahllos auf seine Opfer

Wahrscheinlich keine Komplizen

Laut Thomassen habe der Däne wohl alleine gehandelt, da es keine Hinweise auf Komplizen oder Komplizinnen gebe. Der Mann war in der Vergangenheit in einer Psychiatrie. Zu einem möglichen Motiv wollte sich der Chefinspekteur in der Pressekonferenz am Montag aber noch nicht äußern. Laut Augenzeugenberichten hatte er versucht, Menschen in dem Einkaufszentrum in die Falle zu locken, indem er ihnen beispielsweise sagte, dass seine Waffe nicht echt sei. Nach den ersten Schüssen flüchteten schließlich mehr als hundert Menschen, wie dänische Medien berichteten.