Taliban machen Medien mundtot, aber gratulieren

Es ist so absurd, wie es klingt: Die militant-islamistischen Taliban haben den Medien in Afghanistan anlässlich des Welttags der Pressefreiheit gratuliert. „Die Landesmedien dürfen und können im Rahmen der Gesetze frei agieren“, teilte Taliban-Sprecher Zabiullah Mujahid am Dienstag mit. Was das tatsächlich heißt, bekommt Medien und ihre Mitarbeiter tagtäglich zu spüren. Kein Wunder, dass es prompt Kritik am Taliban-Sprecher gab.