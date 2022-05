Taliban: Geschlechtertrennung in Lokalen und Parks

Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben in der westlichen Stadt Herat ein strikte Geschlechtertrennung in Restaurants und öffentlichen Parks eingeführt. In Restaurants müssten Frauen und Männer nun an getrennten Tischen sitzen, sagte der örtliche Taliban-Vertreter Riasullah Sirat am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Öffentliche Parks sind demnach an manchen Tagen Männern und an anderen Tagen Frauen vorbehalten.