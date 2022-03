Taliban: In Freizeitparks nun Geschlechtertrennung

Systematische Unterdrückung von Frauen

Seit ihrer Rückkehr an die Macht Mitte August 2021 haben die Taliban immer strengere Vorschriften für das öffentliche Leben erlassen, vor allem Frauen und Mädchen - siehe Video - werden massiv unterdrückt. So sollen Frauen ohne männliche Begleitperson nicht weiter als 45 Meilen (etwa 72 Kilometer) reisen dürfen. Frauen können in vielen Fällen nicht mehr zurück an ihre Arbeitsplätze. Mädchen ist der Schulbesuch ab der 7. Klasse verwehrt.