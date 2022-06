ARA-Flugrettung bleibt in der Nacht Einsatzbereit

Um die notfallmedizinische Versorgung der Katastrophengebiete in den Bezirken Villach und Villach-Land, die aktuell über den Straßenweg nicht erreichbar sind, auch während der kommenden Nacht aufrecht zu erhalten, bleibt - erstmals in seiner 20-jährigen Geschichte - auch der Notarzthubschrauber RK-1 der ARA Flugrettung durchgehend einsatzbereit. Wegen des erhöhten Flugverkehrs sind private Drohnenflüge in den Katastrophengebieten untersagt.