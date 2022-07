Sodbrennen muss gar nicht „brennen“

Viele Fachrichtungen sind beteiligt

„Dieses Krankheitsbild tritt mit einer Vielzahl an Symptomen auf“, so Univ.-Prof. Dr. Sebastian Schoppmann, Spezialist für Magen- und Speiseröhrenchirurgie, Universitätsklinik für Chirurgie, MedUni Wien, im Fachmagazin „Ärzte Krone“. „Dies erklärt die Notwendigkeit eines multidisziplinären Behandlungspfades. Das bedeutet: Neben dem Hausarzt als wichtigste Schlüsselstelle müssen verschiedene Fachbereiche wie z. B. Gastroenterologie, HNO, Lungen-, Zahnheilkunde oder Radiologie sowie Chirurgie an Diagnose und Therapie beteiligt werden.“