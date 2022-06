Bestätigt: Erster Fall von Affenpocken in Tirol

Vom Verdachtsfall der Affenpocken-Infektion hatte das Land Tirol am vergangenen Donnerstag berichtet. Diese wurde damals mittels einer Pocken-PCR-Testprobe festgestellt. Die Probe wurde daraufhin zur Bestätigung des Befundes durch eine Spezialuntersuchung an die Virologie in Wien übermittelt. Am Dienstag hieß es vom Land, „dass das Untersuchungsergebnis von der Virologie Wien vorliegt und eine Affenpocken-Infektion bestätigt wurde.“