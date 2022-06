„Killnet“-Hacker nehmen Litauen ins Visier

Die Aktion sei eine Vergeltungsmaßnahme für den Streit Russlands mit Litauen über das Transitverbot für bestimmte Waren in die Exklave Kaliningrad, so Killnet zur Nachrichtenagentur Reuters. Die Gruppe hatte zuletzt bereits Cyberangriffe auf Ziele in unter anderem Deutschland, Italien und Rumänien verübt. Nach Einschätzungen des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit in Litauen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Angriffe in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Besonders gefährdet seien die Bereiche Verkehr, Energie und Finanzen.