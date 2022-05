„Killnet“-Hacker legen Polizei-Websites lahm

„Killnet“ hatte sich am vergangenen Mittwoch bereits zu einem Hackerangriff auf die IT-Systeme des italienischen Senats und des Verteidigungsministeriums in Rom bekannt. Die Gruppe hatte außerdem vergebens versucht, den 66. Eurovision Song Contest anzugreifen, der am Samstagabend in Turin mit dem Sieg der ukrainischen Folklore-Rapformation Kalush Orchestra zu Ende gegangen war.