Finanzminister will 9-Euro-Ticket nicht verlängern

„Autofahrern etwas zurückgeben“

Zufrieden zeigte sich der Politiker darüber hinaus mit der reduzierten Energiesteuer. „(...) Angesichts des gestiegenen Weltmarktpreises würden die Einnahmen des Staates in diesem Jahr steigen. Deshalb haben wir drei Monate die Energiesteuer gesenkt, um an die Autofahrer etwas von dem zurückzugeben, was sie sonst mehr an den Staat zahlen würden.“