„Tanktourismus wird sich jetzt nicht mehr lohnen“

„Wir warten, was wirklich passiert“

„Wir warten, was wirklich passiert“, sagen Tankstellenbetreiber „enta“ und „drenta“ des Inns. Beim ÖAMTC in Linz geht man davon aus, dass sich das Pendeln zu Zapfsäule in Oberösterreich zumindest fürs kommende Monat nicht lohnen wird – egal in welche Richtung. Denn auch in Tschechien ist Sprit etwas teurer als im Mühlviertel. Hier gibt’s ab heute auch eine Reduzierung der Verbrauchsteuer auf Treibstoff, aber die fällt mit 0,07 Euro je Liter eher mager aus, und damit sollten die Preise sich auf ähnlichem Niveau einpendeln.