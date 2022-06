Bahnhof-Raubüberfall sollte Neustart finanzieren

Die Waffe wurde in einem Mülleimer in Tatortnähe gefunden. Ein Teil der Beute bleibt aber unauffindbar. Mittlerweile sollen die beiden, von denen einer amtsbekannt ist, die Tat gestanden haben. Ihr Motiv für den Überfall, der von Zeugen gefilmt worden war: Sie hatten Geld gebraucht, um einen Neustart finanzieren zu können. Jetzt sitzen sie in U-Haft.