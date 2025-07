Endi Kingley: „Ziel ist jetzt das WM-Finale!“

„Was? Ich bin WM-Vierter?“

Schon seit Jahren zählt Endi Kingley bekanntlich auch international zur Nachwuchsspitze. So war er schon 2021 in Nairobi bei der U20-WM Vierter, hatte dort mit 15,75 Bronze nur um zehn Zentimeter verpasst. Aber bis jetzt wusste er nicht, dass er in Nairobi sogar Vierter gewesen war, womit ihn heute die „Krone“ konfrontierte: „Was? Ich bin WM-Vierter? Ich dachte, ich war dort Fünfter.“ Er wird nämlich bis jetzt in sehr vielen Statistiken als Fünfter geführt wie auch auf Wikipedia oder selbst beim ÖLV. Wenig bekannt ist, dass der ursprünglich Viertplatzierte, der Inder Donald Makimairaj (in Nairobi 15,82 m), wegen Dopings nachträglich disqualifiziert worden war. Es ist aber, so muss man derartige Fehler immer entschuldigen, heutzutage ein verdammt schwieriges Geschäft geworden, wegen der unzähligen Dopingfälle die Statistiken auf dem Laufenden zu halten. Tatsache ist, dass Kingley also 2021 in der U20-Klasse sowohl bei der EM als auch bei der WM Vierter war, was auch World Athletics bestätigt.