Villa, Gold, Geld, Autos: So lebte Schamanen-Clan

Sie bezogen frech 1,6 Millionen Euro an Sozialhilfe – und bereicherten sich an den Hoffnungen sowie Ängste ihrer Opfer. Mit Todesflüchen bei „reinigenden Ritualen“ häufte ein Schamanen-Clan mit Villa in den Weinbergen vor den Toren Wiens ein kriminelles Vermögen an. Die Details zu einem der größten Okkult-Betrugsfälle sind filmreif.