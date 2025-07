Randalierende Burschen aus Straßenbahn geholt

Der Bim-Einsatz am Freitagabend war nicht der erste Zwischenfall mit Problemjugendlichen: Erst Anfang Juli fuhr die Polizei im Bereich der Harbach-Siedlung in Urfahr eine harte Linie. Dort machte eine Teenagergruppe vor allem älteren Menschen das Leben schwer, pöbelte diese immer wieder an. Die Exekutive reagierte mit verstärkten Kontrollen, um das Problem in den Griff zu bekommen.