Filmminister besuchte Dreh von „Kommissar Rex“

Das Comeback des internationalen Erfolgsformats mit dem vier- und seinen zweibeinigen Kommissaren am Bildschirm wird gerade mit sechs Folgen der ersten Staffel in Spielfilmlänge in Wien abgedreht. Die Krimi-Fälle sind nicht nur spannender Stoff für die TV-Zuseher, sondern auch ein Schaufenster für die Stadt in die Welt hinaus. Gefördert wird das Projekt unter anderem von FISA+. Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich ein Anschub-Programm der Regierung für heimische Produktionen. Der aktuelle Topf ist mit 80 Millionen Euro prall gefüllt. Schon bald sollten die ersten Anträge möglich sein.